The Flash, finite le riprese del nuovo film in uscita nel 2022

The Flash , sono state completate ufficialmente le riprese del nuovo film sul supereroe DC , diretto da Andy Muschietti . A darne conferma lo stesso regista che in un post sui suoi canali social ha ringraziato calorosamente, il cast e tutta la troupe per il lavoro che hanno fatto da aprile a oggi.

The Flash si è mostrato per la prima volta al pubblico durante il DC FanDome , dove i fan hanno potuto assistere a qualche anticipazione al riguardo e dove si è fatto anche accenno al Batman di Michael Keaton.

The Flash, trama e anticipazioni

Da quello che si dice, sembra che il nuovo film di Flash sarò ispirato all’evento Flashpoint. Barry Allen, torna indietro nel tempo per cercare di impedire l’omicidio di sua madre, Nora. Questo stravolge l’intera timeline dell’universo DC, portando a giganteschi sconvolgimenti che altereranno il presente.

Infatti, in questa nuova realtà, lui non è mai diventato Flash e l’intero pianeta vive un periodo buio con la scomparsa di molti supereroi ed eventi catastrofici che hanno sconvolto l’intero universo fumettistico per come lo conosciamo. Ad esempio, Batman non sarà Bruce Wayne, morto durante la famosa rapina che ha dato origine all’uomo pipistrello, ma suo padre Thomas e molto altro ancora. Ovviamente, questo accenno di trama si riferisce alla storia del fumetto, dunque il film potrebbe differire su molti punti.

Ad onor del vero parliamo dell’ennesimo travagliato progetto cinematografico di DC Comics che non sembra avere molta fortuna con i registi. Per The Flash, infatti, si sono alternati alla macchina da presa diversi nomi prima di arrivare a Muschietti che ha concretizzato l’opera.

Parlando di The Flash, troviamo di nuovo Ezra Miller che (per il momento) mantiene “il potere” sul supereroe; lo abbiamo, infatti, già visto in Justice League e Batman Vs Superman. Ancora non ci sono notizie riguardo al suo futuro in casa DC ma, probabilmente, molto dipenderà dal successo di questo film che uscirà nelle sale a novembre 2022.