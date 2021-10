Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

C’era tantissima attesa nei confronti della prima serie animata di Zerocalcare , il fumettista che a partire dal suo esordio con La profezia dell’armadillo, passando per il reportage Kobane Calling e Scheletri è diventato uno degli autori più amati in Italia. E finalmente è arrivato il momento di Strappare lungo i bordi , produzione Netflix (che sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con voci di Valerio Mastandrea e dello stesso Zerocalcare, di cui saranno presentati i primi due episodi nel corso di un evento speciale alle 19 presso l’Auditorium Parco della Musica, a cui seguirà un incontro con il creatore della serie.

approfondimento

Zerocalcare, Strappare lungo i bordi: ecco la data d'uscita

Ma questo lunedì 18 ottobre offre al pubblico della Festa del Cinema un’altra grande occasione per incontrare un grande nome della produzione culturale nostrana: stiamo parlando del regista Marco Bellocchio, il cui faccia a faccia con gli spettatori del festival è in programma, sempre presso l’Auditorium, per le 17.



I film della Selezione Ufficiale

Tra le pellicole della Selezione Ufficiale che verranno presentate oggi al pubblico troviamo Hive di Blerta Basholli, storia di una donna che lotta per la sopravvivenza della famiglia da quando il marito è stato dato per disperso nella guerra del Kosovo, e The North Sea di John Andreas Andersen, in cui si raccontano i cambiamenti epocali avviati dalla scoperta, al largo dei mari della Norvegia, di ingenti giacimenti petroliferi.