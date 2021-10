Matrix Resurrections, l'eredità della saga secondo il cast: VIDEO

Il cast racconta “Matrix” (1999)

“Non è possibile quantificare quanto abbia cambiato il mondo”, dice Jessica Henwick che vedremo nel prossimo capitolo di “Matrix”. Daniel Bernhardt (nel film interprete dell’agente Johnson) ammette di averlo visto e rivisto. Neil Patrick Harris, anche lui tra le new entry, sottolinea l'impatto visivo della pellicola, che ha dettato nuovi standard per gli effetti speciali dei film a venire, dalle sequenze con gli inseguimenti, alle esplosioni, fino alle iconiche scene in slow motion. Il film ha sicuramente indotto la riflessione su cosa sia reale e cosa non lo sia, sottolinea nel video Priyanka Chopra. Le fa eco Jonathan Groff affermando di non ricordare come fosse la vita prima dell'avvento dell'universo di “Matrix”. Ma le interviste sottolineano quanto, a prescindere dai ricordi dei singoli attori che hanno beneficiato di una popolarità senza precedenti dalla partecipazione al progetto, “Matrix” abbia inciso sul linguaggio e l'uso di una certa terminologia da parte del grande pubblico, e quanto alcune scene siano entrate a far parte dell'immaginario collettivo e della cultura pop (e qui il riferimento alla celebre sequenza della scelta tra la pillola blu e quella rossa è praticamente d'obbligo). Il video non può che concludersi con un grazie sentito da parte di Keanu Reeves che ammette che “Matrix” gli ha letteralmente cambiato la vita.