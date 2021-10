Ai confini del male, il trailer del nuovo film Sky Original

Dopo "I Peggiori” e “Gli uomini d'oro”, il regista Vincenzo Alfieri torna dietro la macchina da presa con un thriller denso di colpi di scena. Il film, che vede nel cast come protagonisti Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, è incentrato sulla sparizione di due giovani a seguito di un rave party ed è liberamente ispirato al romanzo “Il Confine” di Giorgio Glaviano. Il 1°novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand