Stories of a Generation con Papa Francesco, le foto della miniserie

Stories of a Generation con Papa Francesco è la nuova docu-serie Netflix in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito da Marsilio). La docu-serie verrà presentata alla Festa del Cinema di Roma con la proiezione in anteprima mondiale del primo episodio “Love” e sarà disponibile su Netflix da sabato 25 dicembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

