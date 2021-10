Invitation To A Murder, il thriller con protagonista Mischa Barton

Stando a quanto rilanciato in esclusiva da Deadline, Mischa Barton sarà l’aspirante detective Miranda Green, alla regia Stephen Shimek

Nuovo impegno cinematografico all’orizzonte per l’attrice , classe 1985 . Nelle scorse ore Deadline ha annunciato l’inizio dei lavori per la pellicola che vedrà Mischa Barton nel ruolo di protagonista.

Invitation To A Murder, la produzione

Invitation To A Murder è il titolo del thriller che racconterà la storia di una ragazza pronta ad arrivare a fondo a un omicidio per poter salvare la sua vita. Poco fa il magazine Deadline ha riportato in esclusiva i dettagli riguardanti la produzione che potrà contare sulla presenza di Mischa Barton (FOTO), una delle attrici più amate e popolari del mondo dorato di Hollywood.