Yaya e Lennie, il trailer del film animato di Alessandro Rak

La pellicola è stata presentata al Locarno Film Festival. Una proiezione di gran successo, che lascia ben sperare per la proiezione cronologicamente limitata sul grande schermo, in programma dal 4 al 7 novembre . Un nuovo capolavoro in arrivo, in grado di sprigionare la grande fantasia di Rak, come evidenziato dal trailer, al servizio di un racconto legato all’emergenza ambientale della Terra e ai valori fondanti della nostra società.

“Yaya e Lennie – The Walking Libery” è il nuovo film d’animazione di Alessandro Rak, celebre fumettista, regista e animatore partenopeo. La data d’uscita fissata è il 4 novembre 2021 e, in vista dell’arrivo al cinema, sono state distribuite online nuove foto e il trailer ufficiale.

Yaya e Lennie, la trama

Il nuovo film animato di Alessandro Rak trasporta il pubblico in un mondo devastato. La società, per come la conoscevamo, è stata del tutto spazzata via. Un misterioso sconvolgimento è avvenuto e ora gli esseri umani si ritrovano a fare i conti con una realtà del tutto differente. Dopo uno sfruttamento eccessivo e inquinante, la natura si è ripresa ciò che le appartiene.

I luoghi degli uomini sono tornati a essere verdi. Parte del mondo prova ad adattarsi a tutto ciò, ma c’è anche chi mira a un ritorno all’ordine precostituito. Si tratta de “L’Istituzione”, che intende imporre il concetto di diritto al popolo libero della giungla. Un processo di civilizzazione aggressivo e criminale, contro il quale si schierano svariati personaggi. Una rivoluzione è alle porte.

Come il titolo suggerisce, però, questa è la storia di due personaggi in particolare. Yaya e Lennie sono alla ricerca del proprio posto in questo mondo privo di regole, o quasi. Si tratta di due veri e propri spiriti liberi. Lei è uno spirito indomito. Ha un carattere forte e non vorrebbe in alcun modo vivere in un mondo con regole costrittive. Lui è un colosso dal cuore d’oro. Alto più di due metri e affetto da un ritardo mentale. Il legame che li unisce è profondo e giorno dopo giorno i due si prendono cura l’uno dell’altra. Sono però costretti a lottare per sopravvivere in un mondo che sia realmente privo di regole. Tutto ciò che resta loro è proprio questo: la libertà.