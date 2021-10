Watermark - L’acqua è il bene più prezioso, trailer del documentario

In occasione della Giornata Mondiale dell’educazione ambientale verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane il secondo capitolo dell’opera colossale a tema ambiente realizzata da Jennifer Baichwal ed Edward Burtynsky nel 2012. Un documentario fotografico che racconta in maniera straordinaria come il ruolo che l’acqua ricopre nello sviluppo dei popoli sia basilare. Il film uscirà nel cinema il 14 ottobre

Potete guardare il trailer ufficiale del documentario “Watermark - L’acqua è il bene più prezioso” nel video che trovate in alto, in testa questo articolo.

“Watermark - L’acqua è il bene più prezioso” è stato presentato nel 2014 nella sezione Berlinale Special in occasione della 64ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ha vinto il Rogers Best Canadian Film Award ai Toronto Film Critics Association Awards nel 2013 ed è stato nominato come Best Feature Lenght Documentary ai Canadian Screen Awards del 2014.

Il 14 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’educazione ambientale, uscirà nelle sale “Watermark - L’acqua è il bene più prezioso”, l'acclamato documentario del 2012 che si pone come secondo capitolo dell’opera colossale dedicata all’ambiente che stanno realizzando a quattro mani i registi Jennifer Baichwal ed Edward Burtynsky.

L’importanza dell’acqua a livello biologico e antropologico

approfondimento

I 30 migliori film documentari

L’acqua costituisce più del 70% del pianeta Terra e anche del corpo umano. Proprio attorno all’acqua sono nate la nostra società, la tecnologia e qualsiasi grande civiltà della storia.



Si tratta del bene più prezioso, di un oro ben più importante di quello giallo o di quello nero, quest’ultimo inteso come il petrolio. Purtroppo è abbastanza probabile che in futuro ci ritroveremo a combattere per ottenere il controllo dei giacimenti di acqua, come questo stesso documentario e il suo trailer che potete vedere nel video in alto suggeriscono. Per non dire profetizzano.

Oggi come oggi il documentario che uscirà nei cinema il 14 ottobre è un titolo di grande attualità, Benché si tratti di un'opera uscita quasi un decennio fa, nel 2012. Ma in 10 anni non è cambiata l'esigenza del sensibilizzare le attuali generazioni e quelle future sul problema idrico, anzi è diventata ancora più importante. Dotarsi di consapevolezza circa il fatto che l’acqua è il bene più prezioso che esista al mondo è la conditio sine qua non il nostro pianeta potrà andare avanti ancora per un bel po’… Si spera.