Tokyo Film Festival, tre italiani nel programma del 34° TIFF

Di seguito trovate i titoli cinematografici inseriti nelle principali sezioni del

TIFF, che verranno presentati tra il 30 ottobre e l’8 novembre nelle location di Hibiya, Yurakucho e Ginza e online.



COMPETITION / CONCORSO



Arisaka di Mikhail Red (World Premiere)

Californie di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

Crane Lantern di Hilal Baydarov (World Premiere)

Hommage di Shin Su-won (World Premiere)

Just Remembering di Matsui Daigo (World Premiere)

La Civil di Teodora Ana Mihai

One and Four di Jigme Trinley (World Premiere)

Payback di Brillante Ma Mendoza (World Premiere)

Poet di Darezhan Omirbaev (World Premiere)

The Daughter di Manuel Martín Cuenca

The Dawning of the Day di Asoka Handagama (World Premiere)

The Four Walls di Bahman Ghobadi (World Premiere)

The Other Tom di Rodrigo Plá e Laura Santullo

Third Time Lucky di Nohara Tadashi (World Premiere)

Vera Dreams of the Sea di Kaltrina Krasniqi



GALA SELECTION



Churuli di Lijo Jose Pellissery (World Premiere)

GENSAN PUNCH di Brillante Mendoza

Last Night in Soho di Edgar Wright

Limbo di Soi Cheang

Memoria di Apichatpong Weerasethakul

Raging Fire di Benny Chan

The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

The Power of the Dog di Jane Campion



WORLD FOCUS



Il Buco di Michelangelo Frammartino

Libertad di Clara Roquet

Murina di Antoneta Alamat Kusijanović

Swan Song di Todd Stephens

Terrorizers di Ho Wi Ding

The Box di Lorenzo Vigas

Veneciafrenia di Álex de la Iglesia

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash di Edwin





NIPPON CINEMA NOW



Blue di Yoshida Keisuke

Hime-Anole di Yoshida Keisuke

Intimate Stranger di Nakamura Mayu (World Premiere)

Intolerance di Yoshida Keisuke

Moonlight Shadow di Edmund Yeo

Nagisa di Kogahara Takeshi (World Premiere)

Riverside Mukolitta di Ogigami Naoko

Spaghetti Code Love di Maruyama Takeshi

The Unnamable Dance di Inudo Isshin

What She Likes… di Kusano Shogo



JAPANESE ANIMATION



Chie the Brat: Downtown Story di Takahata Isao

Fortune Favors Lady Nikuko di Watanabe Ayumu

Goodbye, DonGlees di Ishizuka Atsuko (World Premiere)

Hula Fulla Dance di Mizushima Seiji

Hyouhyou: Haikei, Otsuka Yasuo-sama di Ushiro Hidenori

INU-OH di Yuasa Masaaki

KAMEN RIDER DOUBLE the Movie Forever A to Z / The Gaia Memories of Fate di Sakamoto Kouichi

MASKED RIDER di Yamada Minoru

MASKED RIDER BLACK di Konishi Michio e Kaneda Osamu

The Little Prince and The Eight-Headed Dragon di Serikawa Yugo