Film stasera in TV da non perdere giovedì 9 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 9 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Sniper: la fine dell’assassino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Tom Berenger e Chand Michael Collins nell’ottavo capitolo di una nota saga action.

Enemies Closer – Nemici giurati, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Jean-Claude Van Damme in un film d’azione. Due nemici giurati devono collaborare per sfuggire a un cartello della droga.

Unbroken, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Esordio alla regia per Angelina Jolie che racconta la storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpionico che durante la Seconda Guerra Mondiale venne catturato e torturato dai giapponesi.

Godzilla II – King of the monsters, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel del fortunato reboot americano sul noto kaiju giapponese, che anche stavolta dovrà affrontare nuovi mostri.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Amore senza confini – Beyond Borders, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Angelina Jolie e Clive Owen in un drama in cui una donna benestante decide di intraprendere un’azione umanitaria in Africa.

Vite Sospese, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Michael Douglas e Melanie Griffith in uno spy movie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Life in a Year – Un anno ancora, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Drama con Cara Delevingne, Cuba Gooding Jr. e Jaden Smith. Quando scopre che la sua fidanzata sta morendo, un ragazzo decide di farle vivere un anno pieno di avventure.

Loving – L’amore deve nascere libero, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Joel Edgerton in una love story che tratta tematiche sociali. Una coppia punita con il carcere lotta per far riconoscere il suo amore interraziale.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il Concerto, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Melanie Laurent e Aleksei Guskov in una commedia. Un ex direttore russo raduna i suoi musicisti di fiducia e si sostituisce con l’inganno all’orchestra ufficiale di un teatro parigino.

Nonno questa volta è guerra, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken in una commedia di Sky Original. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per reclamare i suoi spazi.

Jack e Jill, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Adam Sandler e Al Pacino in una commedia. La vita di un pubblicitario viene sconvolta dall’arrivo della petulante sorella gemella.

Finalmente a casa, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Gerry Scotti in una commedia. Una coppia di sposi vorrebbe trascorrere più tempo in solitudine ma i figli adolescenti non lo permettono.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Kin, ore 21:00 su Sky Cinema Action



James Franco e Zoe Kravitz in una pellicola fantascientifica con sfumature thriller. Un quattordicenne entra in possesso di un’arma futuristica.

Film horror da vedere stasera in tv



The Devil’s Candy, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Un pittore in cerca di ispirazione si trasferisce con moglie e figlia in una casa che si rivela maledetta.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Tarzan, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tarzan e Jane difendono il loro habitat contro un magnate interessato ai suoi scopi avidi.

I programmi in chiaro



Seat Music Awards 2021, ore 21:25 su Rai 1



Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la kermesse musicale con tante performance dal vivo.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

La favorita, ore 21:20 su Rai 3



Film pluripremiato con Olivia Colman, Rachel Weisz ed Emma Stone. Due donne si contendono le attenzioni della regina.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Pelè, ore 21:20 su Canale 5



Film biografico sul leggendario calciatore brasiliano Pelè, considerato uno dei più forti mai esistiti.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1



Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

9/11: io c’ero, ore 21:25 su Nove

Emozionante documentario BBC sull’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.