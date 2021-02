Jaden Smith è arrivato a Verona in veste di testimonial

Brand ambassador di New Balance, il figlio di Will Smith ha portato nella città di Romeo e Giulietta la sua creazione: la sneakers Vision Racers Condividi:

Jaden Smith è arrivato a Verona. Classe 1998, il rapper e attore è decisamente un figlio d’arte: i suoi genitori sono i famosissimi Will Smith (FOTO) e Jada Pinkett Smith ( FOTO ). E, da loro, ha ereditato un enorme talento. Corteggiatissimo dal mondo fashion, Jaden è giunto in Italia per un evento firmato New Balance, marchio sportivo di cui è da tempo brand ambassador. Jaden Smith e New Balance A Verona, Jaden Smith è arrivato per presentare le nuove Vision Racer. La collaborazione tra il giovane artista e New Balance risale all’estate 2020, e ha portato alla nascita delle Vision Racer. Una sneakers, questa, che unisce il design classico all’estetica contemporanea dei due modelli del brand più amati da Jaden: la New Balance X-Racer e la NB 170. Ad essere innovativi sono soprattutto i materiali: le Vision Racer sono fatte di poliestere riciclato (al 60%), con dettagli fluo che somigliano a cuciture. Su tutta la suola è stampata la scritta “Vision”, a delineare una sneaker che è molto più che una scarpa sportiva. E che racconta tutta la personalità dell’eclettico Jaden.

“In qualità di rivoluzionario, Jaden esemplifica la filosofia del marchio New Balance di un’indipendenza senza paura. Il suo lavoro che sfida le convenzioni nel campo della moda e della musica, unito alla sua dedizione alla filantropia e alla consapevolezza ambientale, affronta problemi d’importanza globale e il loro impatto sulle nuove generazioni” si legge nel comunicato diffuso dal brand. Brand che, col figlio di Will Smith, ha voluto creare una scarpa vegana. L’icona Jaden Smith Oltre ad aver conquistato la scena rap, Jaden Smith è testimonial di numerosi brand. Fece scalpore nel 2017 la campagna di Louis Vuitton che lo vedeva indossare abiti femminili. “Jaden rappresenta una generazione che ha assimilato i codici per la vera libertà, una generazione libera da proclami e domande sulle questioni di genere” aveva detto in quell’occasione Nicolas Ghesquière, stilista del leggendario marchio. “Indossare una gonna gli viene naturale proprio come accadeva molti anni fa alle donne, quando si sono concesse di indossare un trench maschile o un tuxedo. Jaden trasmette un messaggio molto interessante sull'integrazione di un guardaroba globale”.