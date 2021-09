Shazam! Fury of the Gods, le riprese del film sono terminate

Cresce sempre di più l’attesa per il film che vedrà il ritorno di Zachery Levi nei panni di Shazam. Poche ore fa David F. Sandberg ha comunicato la chiusura del set con un post che ha ottenuto più di 19.000 like.

Precedentemente, Zachary Levi ha parlato della riprese dichiarando: “Il me sedicenne si sarebbe spaventato se avesse saputo cosa il futuro avrebbe avuto in serbo per lui. Legittimamente mi siedo e mi sento circondato da gratitudine quando permetto a me stesso di guardare indietro attraverso la mia vita e vedere le innumerevoli benedizioni”.

In seguito, l’attore ha aggiunto: “A tutti voi, amici miei e familiari che mi avete sostenuto e supportato da quando andavo a scuola e facevo parte della comunità teatrale. Mi conoscete da quando avevo sedici anni. Ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Ce la stiamo facendo. E onestamente, non sarei stato un po’ spaventato?”.