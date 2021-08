Schumacher, il trailer del documentario in uscita a settembre

Sui canali ufficiali di Netflix Italia è stato diffuso il trailer di Schumacher, l'attesissimo documentario che ripercorre la storia del leggendario pilota di Formula 1 che si è affermato con la Ferrari.

Uscirà il 15 settembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q) e offrirà un inedito ritratto intimo del mitico ex pilota automobilistico tedesco che ha fatto la storia, prima di rimanere purtroppo gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel nel dicembre 2013 a seguito del quale ha trascorso molti mesi in coma farmacologico.



"Attraverso interviste esclusive e prezioso materiale d'archivio, questo documentario traccia un intimo ritratto del sette volte campione di Formula 1, Michael Schumacher", si legge nella presentazione ufficiale di Netflix del documentario.



"Volevo la perfezione al 100%, non potevo accettare di meno", si ascolta nel trailer, parole pronunciate dalla voce di Michael Schumacher durante un'intervista.

Nel video vediamo anche tutta la sua famiglia intervenire, compreso Mick Schumacher, il figlio nato nel 1999 che ha seguito le orme paterne, diventando lui stesso un pilota automobilistico (è il pilota della Haas per il Mondiale di Formula 1 2021).



"Quando lo guardo penso: 'vorrei essere come lui'" ascoltiamo dirgli in uno degli estratti del documentario montati in questo trailer.

Oltre ai suoi familiari, sono stati intervistati tantissimi amici, collaboratori, tecnici e colleghi per restituire un quadro completo che ha come soggetto uno dei personaggi più famosi della storia delle quattro ruote.

Un mito in terra diventa totale non solo grazie a un talento notevole ma anche (come spesso accade per i talenti che scrivono la storia) per merito di una perseveranza inimmaginabile. O meglio, grazie a quello che nel trailer viene definito proprio con la parola "stacanovismo".

Il suo essere un instancabile lavoratore, un professionista che si è dato anima e corpo alla propria specialità senza mai tirarsi indietro ha decretato il suo incredibile successo, come il documentario ben spiegherà.

Potete guardare il trailer del documentario di Netflix "Schumacher" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.