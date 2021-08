Downton Abbey, rivelato il titolo del sequel

Ottime notizie per i fan di Downton Abbey: dopo due anni e mezzo dalla presentazione del primo film al CinemaCon di Las Vegas, avvenuta nel 2019, la Focus Features ha mostrato il primo teaser trailer dell’atteso sequel del lungometraggio che si ispira all’omonima serie tv britannica.

Inoltre, i fan di tutto il mondo hanno finalmente potuto scoprire il titolo della nuova pellicola e la sua data di uscita: Downton Abbey: A New Era uscirà nelle sale cinematografiche il 18 marzo del 2022. Il teaser trailer ufficiale non è ancora disponibile, ma è stata pubblicata la descrizione di quello che il pubblico di Las Vegas ha già potuto osservare con i suoi occhi.

Downton Abbey: A New Era, il cast

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire le immagini del primo teaser trailer ufficiale, sappiamo che nella clip ritroveremo la famiglia Abbey e tutto lo staff di Downton, intenti a preparare un viaggio all’estero. Jim Carter, nei panni di Mr Carson, annuncia che “Gli inglesi stanno arrivando”. Ci saranno dunque immagini di feste, sfarzo, tanto jazz e un inaspettato matrimonio.

Il cast principale del primo film e della serie tv è stato confermato, per cui rivedremo sul grande schermo Maggie Smith, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Jim Carter e tutti gli altri. Tra i nuovi interpreti troveremo invece Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

La sceneggiatura è stata scritta dal premio Oscar Julian Fellowes (già ideatore della serie tv Downton Abbey), in collaborazione con Gareth Neame e Liz Trubridge. La regia è stata affidata a Simon Curtis (My week with Marilyn).

Il 26 agosto l’Universal Pictures ha ufficializzato il titolo e la data di uscita con un post su Twitter: “Una nuova era ha inizio. Il cast torna al gran completo in Downton Abbey: A New Era. Alla crew si uniscono alcune new entry. Prossimamente, solo al cinema.”