Film stasera in TV da non perdere mercoledì 18 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 18 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’incredibile Hulk, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Edward Norton interpreta Bruce Banner nel secondo adattamento del personaggio dei fumetti Marvel.

Spy Game, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Robert Redford e Brad Pitt in un film di spionaggio. Un agente della CIA esperto e navigato ha 24 ore per salvare un collega più giovane, arrestato in Cina.

Fast & Furious 5, ore 21:15 su Sky Cinema Fast & Furious

Quinto capitolo dell’ormai arcinota saga con protagonisti Vin Diesel e il compianto Paul Walker.

Film drammatico da vedere stasera in tv



L’uomo che ama, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Pierfrancesco Favino e Monica Bellucci in un dramma sulla bigamia. Un uomo vive due storie d’amore diverse imparando qualcosa da ognuna di esse.

Il meglio deve ancora venire, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Commedia dai risvolti commoventi ambientata in Francia, con Fabrice Luchini e Patrick Bruel.

Motherless Brooklyn, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Edward Norton protagonista e regista di un noir-poliziesco ambientato a Brooklyn. Un detective con la sindrome di Tourette indaga sull’uccisione del suo mentore.

Film commedia da vedere stasera in tv



Parental Guidance, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Billy Crystal e Marisa Tomei in una commedia. Due nonni devono badare a dei pestiferi nipoti.

L’allenatore nel pallone 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del famoso film con Lino Banfi. Oronzo Canà ritorna ad allenare la Longobarda in Serie A.

New York Academy: Freedance, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo film della serie. Una ballerina e un pianista lottano per avere successo a Broadway.

The place, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Drama con un grande cast, tra cui Valerio Mastrandrea. Un uomo esaudisce i desideri di 8 clienti, che però dovranno dargli qualcosa in cambio.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Minority Report, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Cruise in un film di Steven Spielberg tratto da un racconto di Philip K. Dick. In un mondo in cui i crimini vengono previsti prima di avvenire, il capo della polizia viene accusato.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Inversione di rotta, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Un uomo si ritrova con una valigetta piena di soldi dopo esser stato testimone di un incidente.

Film horror da vedere stasera in tv



Blair Witch, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Sequel del noto film “The Blair Witch Project”, ambientato 17 anni dopo il primo capitolo.

Film musical da vedere stasera in tv



Walking on sunshine, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Giulio Berruti in una pellicola musicale che rispolvera alcune hit degli anni ’80.

I programmi in chiaro



Superquark, ore 21:25 su Rai 1

Torna il noto programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Non avrai mai mia figlia, ore 21:20 su Rai 2

Film che racconta la lotta di una giovane per la custodia della figlia, nata in seguito a una violenza subita anni prima.

Una famiglia senza freni, ore 21:20 su Rai 3

La tranquilla vacanza di una famiglia diventa surreale quando l’auto si guasta e diventa fuori controllo.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

All together now – La musica è cambiata, ore 21:20 su Canale 5

Altra puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, con alcuni concorrenti in gara che battagliano per un montepremi.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1

Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Hunting Hitler, ore 21:15 su La7

Documentario sulla morte di Hitler. Alcuni documenti dell’FBI sostengono che l’uomo non si sia mai ucciso e potrebbe essere ancora vivo.

X Factor people – Dieci anni di audizioni, ore 21:30 su TV8

Un viaggio nel passato per rivedere le audizioni dei personaggi più importanti dell’edizione italiana del reality.

Australia, ore 21:25 su Nove

Nicole Kidman e Hugh Jackman in un film in cui un’aristocratica inglese arriva in Australia per combattere alcuni soprusi.