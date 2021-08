Alien: Covenant, 10 curiosità sul film

Alien: Covenant, uscito nelle sale nel 2017, è insieme a Prometheus del 2012 il prequel di Alien e successivi. Ma quanto sei preparato sull’ultimo lavoro fantascientifico di Ridley Scott?



SCOPRI LE CURIOSITA’ SUL FILM



Il box office

Quanto è costato realizzare il secondo prequel della saga di Alien? Il budget stimato si aggira intorno al centinaio di milioni di dollari. Secondo i dati di Box Office Mojo, al botteghino Alien: Covenant ha incassato quasi 241 milioni di dollari nel mondo, di cui 74 milioni negli Stati Uniti e il resto sul mercato estero (oltre due milioni in Italia). All’interno della classifica dei migliori incassi messi a segno dai film della saga fantascientifica, Alien: Covenant si piazza in quinta posizione: sulla vetta del podio spicca Prometheus con 126 milioni di bigliettoni, seguito da Aliens (85 milioni), Alien Vs. Predator (80 milioni) e Alien (78 milioni).



La colonna sonora

Non esiste un filo conduttore fra le tracklist dei film della serie, nel corso degli anni si sono infatti alternati diversi artisti dei suoni al servizio di Alien e seguenti, da Jerry Goldsmith a James Horner, passando per Elliot Goldenthal. A curare la colonna sonora di Alien: Covenant è Jed Kurzel, compositore australiano già autore dei temi musicali di successi come Assassin’s Creed, Babadook, Macbeth, Snowtown. Tuttavia, per l’occasione, Ridley Scott decide di fare un richiamo al precedente Prometheus, proponendo all’interno di un paio di scene del film il tema allora composto da Marc Streitenfeld.







Chi ci doveva essere

A vestire i panni della protagonista femminile Daniels, esperta di terraformazione sposata con il capitano originale della Covenant Jacob Branson, è l’attrice Katherine Waterston. In origine, per il ruolo era stata presa in considerazione Rebecca Ferguson, ma è stata poi la Waterston ad avere la meglio. L’attrice recita al fianco del collega Michael Fassbender, che interpreta il doppio ruolo dell’androide David 8 e di Walter, androide avanzato che assiste l'equipaggio della nave Covenant: i due hanno già recitato insieme sul set del biopic Steve Jobs del 2015.