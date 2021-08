Talebani in Afghanistan, 5 film sulla storia della guerra

Sono tante le pellicole che hanno documentato, con punti di vista e generi diversi, la difficile situazione nel paese Condividi:

La difficile situazione attuale che sta vivendo l'Afghanistan, con Kabul in mano ai talebani (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), può offrire lo spunto per vedere o rivedere alcuni film che hanno raccontato la guerra nel paese. Diversi i punti di vista affrontati ma sempre utili per conoscere un po' meglio la storia e le vicende dell'Afghanistan e di chi ci ha combattuto. Ecco cinque idee di pellicole dedicate a questo argomento.

“A war” di Tobias Lindholm approfondimento “Salvate il soldato Ryan”: 5 cose da sapere sul film di Spielberg “Krigen”, noto con il titolo internazionale “A War”, è un film del 2015 diretto da Tobias Lindholm di genere drammatico. Ecco la sinossi: Durante la messa in sicurezza di un villaggio in Afghanistan dai talebani, il comandante danese Claus Michael Pedersen e la sua compagnia rimangono intrappolati in un incessante conflitto a fuoco. Per mettere in salvo un milite ferito e l'intera truppa, Claus ordina un attacco aereo. L'operazione però causa la morte di undici civili e il comandante viene accusato di aver bombardato un obiettivo non militare. Un'accusa che lo metterà di fronte a un duro processo. Nel 2016 è stato candidato ai Premi Oscar come Miglior film straniero (Danimarca).

“Il cacciatore di aquiloni” di Marc Forster “Il cacciatore di aquiloni” (“The Kite Runner”) è un film del 2007 diretto da Marc Forster, tratto dall'omonimo best seller di Khaled Hosseini. Ecco la sinossi: Dopo aver vissuto alcuni anni in America, uno scrittore afgano ritorna in patria, un paese dominato dai talebani, per scoprire che fine ha fatto il figlio del suo migliore amico.

“Leoni per agnelli” di Robert Redford approfondimento La guerra di domani, il trailer del film con Chris Pratt “Leoni per agnelli” (“Lions for Lambs”) è un film del 2007 diretto da Robert Redford. È il primo film prodotto dalla nuova United Artists, associata con la Metro-Goldwyn-Mayer, della coppia Cruise/Wagner. Nella trama si intrecciano tre storie che si svolgono contemporaneamente, ma in tre luoghi e contesti differenti. Alla West Coast University il Professor Malley cerca di risvegliare il potenziale di Todd Hayes, un brillante studente apparentemente ormai disinteressato e disilluso. A Washington D.C. l'ambizioso Senatore Irving rivela, durante un'intervista della giornalista Janine Roth, un nuovo piano di guerra, descritto come risolutivo. La giornalista appare da subito scettica nei confronti dell'ottimismo del politico, arrivando a paragonare tale strategia a quella intrapresa durante la guerra in Vietnam. In Afghanistan Ernest e Arian, due soldati statunitensi, partecipano all'operazione descritta da Irving. Attraverso dei flashback si scopre che i due soldati erano due studenti del Professor Malley e che hanno deciso di arruolarsi durante lo svolgimento di un progetto per il corso, con la volontà di rinnovare la nazione una volta rientrati dalla guerra. Nel cast Robert Redford, Meryl Streep e Tom Cruise.

“Brothers” di Jim Sheridan “Brothers” è un film del 2009 diretto da Jim Sheridan, remake della pellicola danese “Non desiderare la donna d'altri”. Ecco la sinossi: “La storia di due fratelli. Sam è sposato con Grace, ha due figlie e una promettente carriera militare e Tommy Cahill è uno sbandato appena uscito di prigione che vive da sempre ai margini della legalità. Quando Sam torna dall'Afghanistan dopo essere stato creduto morto e catturato dai talebani, deve provare a convivere con un disturbo post traumatico da stress. Nel cast Tobey Maguire, Natalie Portman e Jake Gyllenhaal.

Brothers - @Relativity media