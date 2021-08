Film stasera in TV da non perdere giovedì 12 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 12 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Dietro la notte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Fortunato Cerlino e Stefania Rocca in un thriller italiano. Un ladro entra in casa per rubare diamanti: una madre e una figlia sono costrette a serrarsi nell’armadio.

Caldo criminale, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Sabrina Ferilli e Gabriel Garko in una storia di vendetta. Una donna fuggita dal marito si innamora di un uomo dal passato torbido.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Cuori estranei, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Sophia Loren e Gerard Depardieu in un dramma ispirato a sogni e amori di tre donne diverse.

Film commedia da vedere stasera in tv



Divorzio a Las Vegas, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in una commedia. Una coppia torna in Nevada per cancellare le nozze celebrate a 18 anni.

La messa è finita, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Nanni Moretti interpreta un sacerdote che, tornato dopo anni nella sua comunità, crede di aver perso la vocazione.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fast & Furious 6, ore 21:15 su Sky Cinema Fast & Furious

Sesto capitolo della nota saga di azione automobilistica con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

New York Taxi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia d’azione con Queen Latifah. Una spericolata tassista viene coinvolta da un poliziotto per la cattura di una banda di rapinatrici.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Max Steel, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film ispirato al personaggio Mattel. Un giovane, figlio di uno scienziato scomparso, scopre di avere dei poteri.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Un elfo per amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film per la famiglia ambientato a Mosca. Una madre e una figlia si trasferiscono in un’abitazione in cui è presente un elfo.

Immortals, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Henry Cavill interpreta il contadino Teseo, pronto a lottare contro la liberazione dei Titani.

Film di avventura da vedere stasera in tv



L’ultimo lupo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Durante la Rivoluzione Culturale, uno studente cinese cerca di salvare un cucciolo di lupo dalle grinfie del Governo.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Kilo Due Bravo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Un dramma bellico ambientato in Afghanistan. Una pattuglia di soldati rimane intrappolata in un campo minato.

Film horror da vedere stasera in tv



La mosca, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Capolavoro horror di David Cronenberg con Jeff Goldblum e Geena Davis. Uno scienziato subisce una mutazione genetica dopo un teletrasporto.

Dark City, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Una razza aliena con poteri telepatici vaga per l’universo per sopravvivere. Dal regista de “Il Corvo”.

It, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Remake del film tratto dal romanzo di Stephen King. Un pagliaccio alieno si nutre della paura dei bambini.

I programmi in chiaro



Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1

Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

A raccontare comincia tu, ore 21:20 su Rai 3

Programma in cui Raffaella Carrà intervista importanti personaggi della televisione italiana.

Bagnomaria, ore 21:20 su Rete 4

Giorgio Panariello e un ricco cast in una commedia estiva ambientata in Versilia.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:20 su Canale 5

Docu-evento con Cesare Bocci che fa da Cicerone d’eccezione attraverso l’arte in Italia.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

The Aviator, ore 21:15 su La7

Leonardo Di Caprio e Cate Blanchett nel film biografico su Howard Hughes, famoso anche per le sue relazioni.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Indovina chi, ore 21:25 su Nove

Ashton Kutcher e Zoe Saldana in una commedia. Una ragazza afroamericana presenta alla famiglia un giovane bianco.