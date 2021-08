Film stasera in TV da non perdere martedì 10 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 10 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro. Condividi:

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Immaturi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Raoul Bova e Ambra Angiolini in una commedia corale. Alcuni ex compagni di scuola sono costretti a rifare l’esame di maturità. Che fine hanno fatto i Morgan?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance Hugh Grant e Sarah Jessica Parker in una brillante commedia. Testimone di un omicidio, una coppia in crisi viene inserita in un programma di protezione testimoni. Nudi e felici, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy Jennifer Aniston e Paul Rudd in una commedia. Una coppia di sposi si imbatte in una comunità huppie che si dà al nudismo. Breaking News a Yuba County, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24 Black comedy con Allison Janney e Mila Kunis. Quando suo marito scompare una donna finisce sotto ai riflettori. Breaking News a Yuba County, ore 21:45 su Sky Cinema Due +24 Black comedy con Allison Janney e Mila Kunis. Quando suo marito scompare una donna finisce sotto ai riflettori. Vicky Cristina Barcelona, ore 21:15 su Premimu Cinema 2 Woody Allen dirige Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Javier Bardem. Due ragazze americane si innamorano di un pittore. Ti amo in tutte le lingue del mondo, ore 21:15 su Premium Cinema 3 Leonardo Pieraccioni in una commedia. Un professore inizia a ricevere messaggi d’amore in tutte le lingue.

Film drammatico da vedere stasera in tv

The Beach, ore 21:15 su Sky Cinema Due Leonardo DiCaprio in un film di Danny Boyle. Un turista scorge un’isola segreta che però nasconde segreti. Lezioni di persiano, ore 21:00 su Sky Cinema Drama Un ebreo evita la morte fingendo di essere persiano ma viene incaricato di insegnare la lingua a un gerarca nazista.

Film di azione da vedere stasera in tv

Fast & Furious – Solo parti originali, ore 21:15 su Sky Cinema Fast & Furious Quarto capitolo (terzo della timeline ufficiale) della saga con Vin Diesel e Paul Walker. Virus letale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense Dustin Hoffman, Kevin Spacey e Morgan Freeman in un thriller sulla diffusione di un virus mortale. Dracula Untold, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24 Prequel sulla storia di Dracula con Luke Evans come protagonista.