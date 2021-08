Breaking News a Yuba County, la recensione del film Sky Original

Tra verità e menzogna, tra crimini e misfatti, una black comedy ottimamente interpretata dal Premio Oscar Allison Janney e da un cast perfetto. In programmazione su Sky Cinema e disponibile on demand e su Now Condividi:

“Essere è essere percepiti”, scriveva il filosofo irlandese George Berkeley. Ma Sue Buttons non è percepita proprio da nessuno. È un’anonima signora con lo smalto beige che vive nella piccola cittadina di Yuba County. Sbagliano persino a scrivere il nome sulla sua torta di compleanno. È una moglie tradita dal marito. Un’impiegata maltrattata dai clienti, snobbata dai colleghi e ignorata persino dalla sorellastra molto più piacente. E non bastano le frasi ripetute a loop di un corrivo corso di auto-motivazione a cambiare le cose. Per essere finalmente al centro dell’attenzione, è necessario mentire. Sicché Sue altera la verità. E la sua storia diventa finalmente importante per i suoi vicini, per i media, per la televisione, ma pure per una banda di spietati criminali. Si sa, comporta tanti rischi trasfigurare la propria vita in una breaking news, seppur tarocca.

Una black comedy, tra i fratelli Coen e Tarantino approfondimento Breaking News a Yuba County, le foto del film Sky Original Scritto dalla giovane e talentuosa attrice afroamericana Amanda Idoko, Breaking News a Yuba County è una sapida commedia nera in salsa pulp che sbertuccia la società dello spettacolo e le sue leggi. Il regista Tate Taylor (già autore di The Help, La Ragazza del treno, Ava) si diverte a mettere in scena un circo mediatico popolato da personaggi grotteschi e sopra le righe con discutibili tagli di capelli. Si respirano le atmosfere di Burn after reading dei Fratelli Coen, di Da morire di Gus Van Sant, in questa pellicola in cui la violenza esplode all’improvviso (oscillando fra Quentin Tarantino e Tex Avery) e i criminali sono feroci, ma da strapazzo. Il futuro previsto da Andy Warhol in cui tutti avrebbe dovuto avere il proprio 15 minuti di celebrità è tracimato. Tra morti di fame, morti di fama e morti per davvero, il film Sky Original è una cartina di tornasole di un mondo in cui per ventimila dollari si compie una carneficin e per apparire sulla rete nazionalesi fa.pure di peggio . Inmquesto senso, risulta esemplare la scena inserita alla fine metà dei titoli di coda. Perché se il costringerai a guardarti alla fine ti guarderanno.

Allison Janney, da moglie frustrata a star della tv approfondimento Breaking News a Yuba County, il film in prima tv su Sky Il punto di forza di Breaking New a Yuba County è senz’ombra di dubbio il cast, a partire dalla protagonista principale. Dopo la sontuosa interpretazione in Tonya, dove vestiva i panni di Lavona Harding (per la quale ha vinto tutti i premi possibili e disponibili, Oscar compreso), Allison Janney aggiunge un altro imperdibile ritratto alla sua galleria di personaggi borderline. La versatile attrice si cala alla perfezione nei panni di una donna “senza qualità”. Esponente imbelle della middle class, perpetuamente vessata da congiunti e dagli abitanti di Yuba County (il film è stato girato a Natchez, Mississippi, cittadina assai cara al regista), Janney si trasforma nell’assertiva autrice di una fake news. Da cornuta e mazziata a star della tv e autrice di un best seller, apprezzato pure dal New York Times, Sue Cotton è il volto distorto e perturbante di chi farebbe di tutto per riconquistare una vita, che in realtà non ha mai avuto. Insomma, niente esiste, tutto è permesso, soprattutto se vuoi andare ospite in tv.

Breaking News a Yuba County, un cast in stato di grazia approfondimento Auguri Mila Kunis: il compleanno dell'attrice statunitense Azzeccati pure gli altri interpreti. Sia i camei di Matthew Modine di Ellen Barkin, sia gli altri componenti del cast del film. La rapper e attrice Awkwafina si diletta a parodiare le gangsta-girl, tra minacce gratuite e dita infilate nella bocca delle sventurate. Clifton Collins Jr. è il suo degno sodale, taciturno e risoluto. Le forze dell’ordine sono incarnate dalla volitiva Regina Hall e dal riottoso Dominic Burgess. Juliette Lewis è l’Anchor Woman Gloria Michaels. Una reporter che nel suo show televisivo ripete come un mantra “Sono dalla tua parte”, ma che trasuda disprezzo per i suoi ospiti e per le loro tragedie. La sorellastra di Sue ha il volto di Milan Kunis, la reporter locale che anela il grande scoop. Infine, Jimmi Thompson (Westworld) è il fratello di Karl. Un commesso con un passato da ladro il cui capo, Wanda Sykes, è convinta che il crimine paghi. Ma alla fine, in questo caleidoscopio di bugie, rapimenti, furti truffe, omicidi, equivoci, i personaggi sono come i birilli di un bowling. E a fare strike è un destino beffardo e amorale. Si vince per caso nella terra della libertà e delle opportunità. Non resta quindi che partecipare allo show, guardare la telecamera e salutare con un sorridente e smagliante “Ciao America”.