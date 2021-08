Breaking News a Yuba County, il film in prima tv su Sky

Arriva in prima visione su Sky Cinema Uno il 9 agosto alle 21.15 in streaming su NOW e disponibile on demand, il film Sky Original diretto da Tate Taylor e scritta da Amanda Idoko, con la la partecipazione di Matthew Modine e Ellen Barkin

Il premio Oscar® Allison Janney, è la protagonista di Breaking News a Youba County, black-comedy costruita con arguzia sull’equilibrio precario tra verità, apparenza e credibilità che racconta come l’attenzione, la fama e i misfatti possano essere una vera propria combinazione micidiale. In un mix di satira, impertinenza, simpatia e mistero, una galleria di personaggi memorabili cerca di scoprire cosa sia successo a Karl Buttons. DIretto da Tate Taylor , il film è interpretato da Mila Kunis, Awkwafina, Regina Hall, Wanda Sykes, Juliette Lewis, Samira Wiley, Jimmi Simpson Clifton Collins Jr., Bridget Everett, Dominic Burgess Keong Sim, Chris Lowell, Matthew Modine, Ellen Barkin

Chi è il colpevole e perché? E chi lo sa la farà franca - o avrà un primo piano in TV? Quando suo marito Karl (MATTHEW MODINE) scompare, Sue Buttons (ALLISON JANNEY), una sottovalutata moglie di periferia, si ritrova ad essere una celebrità locale quando si imbarca in una ricerca, nella piccola contea di Yuba County, per trovarlo. Nel tentativo di prolungare la sua nuova fama, Sue si imbatte in situazioni esilaranti mentre il suo mondo si capovolge. Avrà a che fare con un’aspirante criminale (AWKWAFINA), un'implacabile poliziotta locale (REGINA HALL) e dovrà fare i conti con la sua sorellastra (MILA KUNIS) – una giornalista locale alla disperata ricerca di una storia - e con il fratello fannullone di suo marito (JIMMI SIMPSON) e la sua aiutante (WANDA SYKES), tutti uniti nella ricerca della verità dietro la scomparsa di Karl Buttons.