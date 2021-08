Tartarughe Ninja, in arrivo un film live action

È il 1984 quando si alza il sipario sul franchise che in breve tempo avrebbe conquistato popolarità mondiale divenendo un vero e proprio fenomeno mediatico, ora le Tartarughe Ninja sono pronte per nuove emozionanti avventure.

Poco fa Variety ha parlato del progetto che vedrà Casey e Colin Jost coinvolti come sceneggiatori del live action targato Paramount Pictures. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la sinossi e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.