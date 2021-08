Un film in anteprima mondiale su Facebook. Succederà il prossimo 19 agosto: la piattaforma di Mark Zuckerberg è stata scelta come luogo virtuale di presentazione dai distributori di The Outsider, un documentario sulla costruzione del museo dell'11 settembre a Manhattan che si annuncia molto controverso. Per poterlo vedere, bisognerà accedere a un link: il “biglietto d'ingresso”, secondo l'agenzia Axios, costerà 3 dollari e 99 centesimi e potrà essere acquistato online in oltre un centinaio di Paesi.

The Outsider sarà trasmesso in diretta il 19 agosto alle 20 (orario della East Coast), per sole dodici ore. Successivamente il documentario uscirà anche in un numero ristretto di sale, ma naturalmente a fare scalpore è la decisione di presentarlo su un social network: una svolta anche economica soprattutto per le piccole case di produzione, che vedrebbero così abbattere notevolmente i costi di distribuzione e bypassare le sale tradizionali, già pesantemente fiaccate dalla pandemia. Il regista Steven Rosenbaum, che ha diretto il film insieme a Pamela Yoder, è molto chiaro: “Finora avresti dovuto trovare un distributore internazionale e fare accordi individuali con le reti e i cinema. Senza Facebook, il grande pubblico non potrebbe vedere questo film". Una scelta coerente con il contenuto dell'opera, secondo il produttore Richard Abramowitz, CEO di Abramorama, la società che detiene i diritti del film: “Sono passati 20 anni dall’11 settembre e gli statunitensi sempre più vogliono capire ciò che ha portato all’attacco e come abbiano risposto come Nazione. Pensiamo che l’accesso senza precedenti a The Outsider porterà gli spettatori all’interno del processo di scrittura della storia. Diventerà immediatamente un documento essenziale per aiutare a comprendere l’impatto storico di quel giorno”. Che sia un annuncio dell'ingresso del colosso di Zuckerberg nella grande battaglia delle piattaforme streaming?