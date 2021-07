The Bad Guys, Sam Rockwell nel cast

“The Bad Guys” è uno dei progetti in cantiere per DreamWorks Animation. Una pellicola della quale lo studio ha iniziato a far circolare delle informazioni, come ad esempio la composizione del cast vocale. Trova spazio l’attore premio Oscar Sam Rockwell, premiato dall’Academy come miglior attore non protagonista per “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”.

Solo uno degli svariati riconoscimenti ottenuti in carriera, caratterizzata da una vasta filmografia colma di successi e pellicole cult. Un progetto che non si basa su una sceneggiatura originale. Trova infatti ispirazione dai libri per ragazzi scritti da Aaron Blabey. Indicato anche il regista del film animato: Pierre Perifel. Una sfida delicata per lui, considerando come si tratti del suo esordio dietro la macchina da presa.