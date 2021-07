The Last Duel, la storia vera dietro il film di Ridley Scott

La pellicola diretta dal celebre regista statunitense uscirà il 14 ottobre con protagonisti Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comere e sarà presentata fuori concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Si ispira a un fatto realmente accaduto: l'ultimo duello messo a titolo si è svolto in Francia nel XIV secolo. La pellicola è l'adattamento del romanzo storico "The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France" di Eric Jager

The Last Duel è il nuovo film diretto da Ridley Scott che uscirà il 14 ottobre con un cast stellare: i protagonisti sono Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer e la pellicola sarà presentata fuori concorso alla 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Racconta un fatto storico realmente accaduto: The Last Duel è infatti l'adattamento del romanzo storico uscito nel 2004 con il titolo di The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat in Medieval France di Eric Jager (L'ultimo duello. La storia vera di un crimine, uno scandalo e una prova per combattimento nella Francia medievale).



Racconta le vicende dell'ultimo cosiddetto "duello di Dio", ossia l'ultimo processo per singolar tenzone della storia francese.



L'ultimo duello messo a titolo è avvenuto in Francia nel XIV secolo e ha visto sfidarsi Jean de Carrouges e Jacques Le Gris.

I due, il primo cavaliere e il secondo scudiero, erano migliori amici fino a quando Marguerite de Thibouville, la moglie di de Carrouges, affermò di essere stata violentata da Le Gris.



Il marito sfidò quindi a duello lo scudiero, combattendo l'ultimo duello legittimato dalla legge francese per salvaguardare l'onore della consorte.