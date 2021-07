Blackbird - L'ultimo abbraccio, in prima tv su Sky Cinema e Now

Un film per riflettere sul tema dell'eutanasia, una storia di amore, speranza e un inno alla vita. Tutto questo è "Blackbird - L'Ultimo Abbraccio", film diretto da Roger Michell con Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson, Bex Taylor-Klaus, Anson Boon e Lindsay Duncan Appuntamento in prima tv assoluta lunedì 26 luglio su Sky Cinema Uno e Now

Arriva in prima assoluta, lunedì 26 luglio su Sky Cinema Uno e Now, BLACKBIRD – L’ULTIMO ABBRACCIO . Il film, diretto da Roger Michell con Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson, Bex Taylor-Klaus, Anson Boon e Lindsay Duncan racconta la storia di una famiglia che abbraccia tre generazioni, travolta dalla decisione della madre (Susan Sarandon) di togliersi la vita attraverso il suicidio assistito, dopo che le viene diagnosticata la Sla, Sclerosi Laterale Amiotrofica.

La trama del film

Lily (Susan Sarandon), una donna vivace sulla sessantina, si prepara per un fine settimana con il marito, Paul (Sam Neill), e i loro figli in visita nella casa di campagna di famiglia. Nonostante la mobilità ridotta, Lily insiste per badare a sé stessa. La coppia spera in una bella giornata, ma il clima degenera quando i loro ospiti iniziano ad arrivare. La prima è la figlia Jennifer (Kate Winslet), con il marito, Michael (Rainn Wilson), e il figlio quindicenne, Jonathan (Anson Boon). Si uniscono poi Elisabeth (Lindsay Duncan), amica di Lily e Paul e la figlia minore Anna (Mia Wasikowska) con il suo compagno occasionale Chris (Bex Taylor-Klaus). La ribelle Anna ha perso i contatti con la famiglia, un comportamento che infastidisce la sorella maggiore. Durante il fine settimana vecchie ferite vengono a galla, allontanando alcuni membri della famiglia e avvicinandone altri. Con le figlie sempre più divise riguardo alla decisione della madre, le speranze di Lily di un pacifico addio sembrano essere minacciate.