Tomb Raider, Alicia Vikander parla del possibile sequel

Come riportato da Collider, l’attrice, classe 1988, ha parlato dello sviluppo del sequel

Continuano i lavori per il sequel della pellicola con protagonista l’attrice svedese ( FOTO ). Nelle scorse ore Collider ha rilanciato le dichiarazioni di Alicia Vikander in merito al nuovo film dedicato all’iconico personaggio dei videogame.

A distanza di circa tre anni dall’uscita, Alicia Vikander si è pronunciata in merito allo sviluppo del sequel, andato incontro a uno stop dopo la rinuncia di Ben Wheatley al ruolo di regista.

L’attrice, classe 1988, ha dichiarato: “Prima del Covid avrei detto di sì. E ora penso sia ancora un sì. Non ha ancora avuto il nullaosta ma la sceneggiatura è in corso d’opera e credo che tutti siano entusiasti e amerei interpretare nuovamente Lara”.

A questo punto non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli eventuali sviluppi in merito.