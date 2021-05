Tomb Raider: Angelina Jolie non voleva interpretare Lara Croft

Le parole di Angelina Jolie



"Non ero sicura di voler interpretare il film perché sentivo che il personaggio non faceva per me. All’inizio, infatti, ho detto no. Poi i produttori mi hanno detto che avrei potuto viaggiare per il mondo e allenarmi con l’esercito britannico e così ho avuto tre mesi di tempo per decidere cosa fare. Ora incoraggerei chiunque a farlo. Concedetevi qualche mese per viaggiare, spingetevi oltre i vostri limiti, in maniera tale da capire cosa potete realmente fare. Scoprirete che ci sono molte cose che non sapevate di poter fare, anche folli e strane. Per questo lo adoro", ha dichiarato Angelina Jolie durante la recente intervista rilasciata a Collider.



Il suo iniziale no risale quindi a prima del 2001, anno in cui è poi uscito Lara Croft: Tomb Raider con Jolie protagonista.



Proprio quello "spingersi oltre i propri limiti" su cui pone l'accento Angelina Jolie è quello che sta alla base della sua rosea carriera.

L'attrice è celebre per voler sempre recitare in prima persona, affidandosi il meno possibile agli stuntman per le scene pericolose e le eventuali acrobazie (nel caso di Tomb Raider, togliete pure la parola eventuali davanti ad acrobazie). L'ha sostenuto anche in occasione di questa nuova intervista, in cui ha spiegato che gli spettatori notano la differenza quando interviene uno stuntman al posto dell'attore.

Se è l'attore stesso a recitare, chiaramente il risultato sarà più autentico e naturale. E, udite udite, il pubblico cerca ancora autenticità, oggi più che mai oseremmo dire. Forse stufo di quella continua perfezione data da Photoshop e filtri migliorativi che impazza ovunque, dalle copertine di riviste patinate fino ai selfie su Instagram...