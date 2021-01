Tomb Raider: il sequel del film sarà diretto da Misha Green

Il progetto per la realizzazione di “ Tomb Raider 2 ” ha fatto un netto passo avanti. Stando a quanto riportato da “Deadline”, infatti, è stata individuata la regista della pellicola action con protagonista Alicia Vikander . Il nome scelto è quello di Misha Green , al debutto dietro la macchina da presa per quanto concerne il mondo del cinema.

Un salto importante per lei, dopo aver lavorato a lungo nel mondo televisivo. Ha infatti preso parte alle squadre di sceneggiatori di show come “Heroes” e “Sons of Anarchy”. Il suo risultato più importante è stato però senza dubbio “ Lovecraft Country ”. La serie targata HBO l’ha vista impegnata come creatrice, showrunner, regista e produttrice, con quest’ultima veste condivisa con Jordan Peele e J. J. Abrams.

Poco dopo la diffusione dell’indiscrezione, è stata la stessa Green a confermare il tutto via social. In un tweet ha scritto: “Il mio (Tomb Raider) preferito dell’era classica è ‘Legend’, per l’era survival è invece un pareggio tra ‘Rise’ e ‘Shadow’”. La regista ha poi provato a dare qualche indicazione ai fan sulla sua idea di film, pubblicando svariate emoticon.

Torna la Lara Croft di Alicia Vikander

Spazio nuovamente ad Alicia Vikander nei panni di Lara Croft. Nel 2018 giunse al cinema la prima pellicola del rilancio del franchise, che l’ha vista interpretare una versione ben differente da quella proposta da Angelina Jolie. Abbandonate le vesti della femme fatale, Alicia Vikander si è concentrata sull’azione e il tema survival. Il film è stato ideato per ricalcare la nuova era del videogioco di “Tomb Raider”, che in parte segue le orme di titoli come “Uncharted” che, a sua volta, ha un grande debito con il classico videoludico.

Non mancarono polemiche al tempo ma la prova della Vikander fu eccellente. Sola contro tutti, la sua Lara ha saputo mostrare doti da vera guerriera. Ecco come parlava di Lara al tempo: “Si tratta di un personaggio molto amato. Sono cresciuta giocando con quei videogiochi e il film con Angelina Jolie mi ha lasciata entusiasta. Con quel titolo ha creato un’icona. Il titolo è andato incontro a un cambiamento ingente, con una riproposizione nel 2013 come storia d’origine. La protagonista è così una ragazza della porta accanto che intraprende un viaggio per trasformarsi nell’eroina che conosciamo”.

In questo secondo capitolo dovremmo avere la possibilità di vedere una Lara Croft più consapevole delle proprie capacità, ormai inserita in quel mondo che nel primo l’ha totalmente travolta, quasi spazzandola via.