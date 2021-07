I Croods 2 – Una Nuova Era, la clip dal titolo “La fine del mondo"

È uscita in rete la prima clip tratta dal sequel del film che racconta le avventure della famiglia preistorica più divertente che ci sia, disponibile nelle sale cinematografiche. Un ostacolo che sembra impossibile da valicare suggerisce ai Croods che è arrivata la fine del mondo. Ma non sarà così, anzi: "Non è la fine, è solo l’inizio. Benvenuti al nostro domani!", esclama Grug

È stata diffusa in rete dal canale YouTube ufficiale di Universal Pictures International Italy la prima clip tratta da I Croods 2 – Una Nuova Era.



Il sequel del fortunatissimo film di animazione uscito nel 2013 è pronto dal 2020 ma, a causa della pandemia, è riuscito ad approdare sul grande schermo nostrano soltanto ora.



Il primo capitolo di questa saga animata è stato scritto e diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders mentre stavolta alla regia troviamo Joel Crawford, che ha già lavorato a molte pellicole firmate DreamWorks Animation (ad esempio Trolls e il franchise di Kung Fu Panda).



Potete vedere la clip ufficiale intitolata “La fine del mondo” nel video in alto, in testa a questo articolo.



La trama del film

I Croods 2 – Una Nuova Era racconta un'altra gustosa avventura vissuta dall'irresistibile gang capitanata da Grug.



Tornano lui, Grug (doppiato nella versione italiana da Francesco Pannofino), Hip (Alice Pagani) Guy (Leo Gassmann) insieme a Hugga, Tonco e Nonna.

La famiglia preistorica partirà alla ricerca di un luogo sicuro in cui vivere, un sito che si possa finalmente chiamare "casa". Ma a un certo punto un ostacolo che sembra impossibile da valicare suggerisce ai Croods che è arrivata la fine del mondo. Eppure non sarà così, anzi: "Non è la fine, è solo l’inizio. Benvenuti al nostro domani!", esclama Grug vedendo l'Eden rigoglioso e meraviglioso che sta oltre a quell'ostacolo. Alla fine del lungo viaggio alla ricerca della proverbiale Home Sweet Home, infatti, la famiglia di cavernicoli approderà in un luogo incantevole, un vero e proprio paradiso terrestre. Tutto è perfetto tranne un "piccolissimo" particolare: il luogo è già occupato da un'altra famiglia, quella dei cosiddetti Superior!