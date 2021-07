Il 28 luglio arriverà al cinema un nuovo film horror italiano, per la regia di Giorgio Bruno. Brividi dagli effetti sovrannaturali attendono gli appassionati del genere Condividi:

Sarà un’estate caldissima ma a garantire qualche brivido in sala ci penserà di certo “They Talk”, film horror firmato da Giorgio Bruno, del quale è stato proposto online il trailer ufficiale. Per poterlo apprezzare sul grande schermo occorrerà attendere il prossimo 28 luglio.

L'idea di base è quella di proporre un film dell'orrore con base sovrannaturale. Una produzione italiana che vanta un cast internazionale, con Bruno nei panni di regista e produttore, dopo lavori come "Almost Dead" e "Nero Infinito". La pellicola è stata girata in Calabria, con Vinicio Canton ("Il restauratore") alla sceneggiatura, insieme con Stefano Ceccarelli ("Due mamme di troppo"). Per quanto concerne i dialoghi in inglese ci si è avvalsi della collaborazione dell'attore americano Nikolay Moss, che li ha curati per garantire realismo e correttezza. Ecco il resto del supporto tecnico principale: Rocco Marra: direttore della fotografia

Angelo D’Agata: montatore

Pasquale Tricoci: scenografo

They Talk, trama e cast

Per quanto concerne la trama, questa ruota intorno alle riprese di un documentario, che risulteranno alquanto travagliate. Il protagonista è Alex, tecnico del suono che si ritrova a registrare delle sinistre voci. Queste paiono provenire dall'aldilà. Di certo non sono umane ma l'aspetto più importante riguarda il messaggio che hanno da trasmettergli. Qualcuno sta provando a metterlo in guardia, anche se non sa bene da cosa o chi. Alex non riesce semplicemente ad allontanarsi da tutto questo. Ha invece inizio una ricerca inquietante, al fine di scoprire il significato di quelle parole. Tutto ciò, però, non farà altro che far riaffiorare persone ed eventi misteriosi legati al suo passato. Un'onda nera inizierà così a minacciarlo e tormentarlo.