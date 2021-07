Tutti in vacanza su Sky Cinema Collection

L’estate, si sa, è innanzitutto il momento giusto per partire e per uscire dalla quotidianità, gettandosi a capofitto in spericolate (e spesso disastrose) avventure: ecco quindi film cult come American Pie 2 , in cui la “ciurma” capitanata da Jason Biggs organizza una rimpatriata estiva, e Sideways – In viaggio con Jack , in cui due amici – uno un introverso professore che cerca di dimenticare la moglie dopo il divorzio, l’altro un estroverso attore in cerca di una scappatella prima del matrimonio – partono per una settimana di libertà in una zona vinicola della California.

approfondimento

Vacanze, in ogni caso, non significa sempre idillio e relax. Anzi, spesso e volentieri le ferie si possono trasformare in un disastro. È quello che accade in Odio l’estate di Massimo Venier, in cui le famiglie di Aldo, Giovanni e Giacomo si trovano, per un disguido, a dover condividere la stessa casa al mare. E alle volte, più semplicemente, si tratta solo di una grande messa in scena, come in Mia moglie per finta, in cui Jennifer Aniston deve fingersi la ex del suo capo Adam Sandler durante una vacanza alle Hawaii.



Oltre ai successi recenti, in programma troviamo anche film senza tempo, a cominciare dal meraviglioso Il sorpasso di Dino Risi, con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, in cui l’estate e le corse in automobile fanno da amara metafora al periodo del grande boom economico italiano.

Che l’estate l’amiate o la odiate, in ogni caso, dal 17 luglio l’appuntamento per tutti gli appassionati di cinema è su Sky Cinema Collection.