No Man of God, il trailer del nuovo film di Elijah Wood

Un ruolo delicato e intenso che si annuncia come uno dei più impegnativi della sua carriera: Elijah Wood torna sugli schermi con “No Man of God” come interprete di Bill Hagmaier. Si tratta dell'agente analista dell'FBI cui l'omicida Ted Bundy rivelò i dettagli dei delitti per cui fu condannato a morire sulla sedia elettrica nel 1989. Coprotagonista, Luke Kirby nei panni dell'assassino. Il trailer del film rivela la straordinaria somiglianza dei due attori con i personaggi, nonché l'estrema cura nel riprodurre nel dettaglio le atmosfere cariche di tensione delle conversazioni tra i due su cui è basata la trama. Il titolo uscirà nei cinema statunitensi e contemporaneamente on demand il 27 Agosto.