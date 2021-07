Film stasera in TV da non perdere domenica 11 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 11 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Per sfortuna che ci sei, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Un consulente coniugale con una vita sentimentale disastrosa s’innamora di una designer.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The sessions – Gli appuntamenti, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Helen Hunt in una toccante pellicola. Un uomo paralizzato vuole perdere finalmente la verginità e si rivolge a una terapista del sesso.

The farewell – Una bugia buona, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Toccante dramma corale che celebra l’amore tra parenti. Dei parenti organizzano un ritrovo con un’anziana, ignara delle sue condizioni di salute.

The Cave – Acqua alla gola, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Film tratto da un’incredibile storia vera avvenuta in Thailandia nel 2018. Un gruppo di ragazzi e il loro insegnante rimangono intrappolati in una grotta a causa delle piogge monsoniche.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il sapore del successo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Commedia romantica con Bradley Cooper che interpreta uno chef che vuole rilanciare la sua carriera dopo i vizi del passato.

Starsky e Hutch, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Remake del telefilm cult degli anni ’70 in tono puramente comico, con Ben Stiller e Owen Wilson.

Un disastro di ragazza, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Amy Schumer in una commedia dal regista di “40 anni vergine”. Una party girl felicemente single un giorno si innamora.

L’appartamento, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Vincent Cassel e Monica Bellucci in una commedia. Un giovane che sta per sposarsi riconosce la voce della sua ex e si mette alla sua ricerca.

Com’è bello far l’amore, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Una delle commedie di Fausto Brizzi, questa volta con Fabio De Luigi e Claudia Gerini come protagonisti.

Film di azione da vedere stasera in tv



Legacy of Lies – Gioco d’inganni, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Scott Adkins in un adrenalinico action. Un ex agente dell’MI6 viene coinvolto da un giornalista in una grossa indagine.

Run all night – Una notte per sopravvivere, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Liam Neeson ed Ed Harris in un action. Dopo aver ucciso il figlio del suo storico amico, un ex criminale deve fuggire.

Film horror da vedere stasera in tv



Intervista col vampiro, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater e Kirsten Dunst nella trasposizione cinematografica del romanzo cult di Anne Rice.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Paddington, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Personaggio ispirato ai libri di Michael Bond. Un giovane orso parte per l’Inghilterra in cerca di una vita migliore.

Film thriller da vedere stasera in tv



Boston – Caccia all’uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Film con Mark Wahlberg ambientato durante l’attentato di Boston del 2013, nel bel mezzo della Maratona.

I programmi in chiaro



UEFA Euro 2020, finale, ore 20:30 su Rai 1



La finale di questa edizione degli Europei di calcio, alla quale parteciperà anche l’Italia.

Amore, cucina e curry, ore 21:20 su Rai 2



Helen Mirren in una commedia romantica a sfondo culinario. Una chef dichiara guerra a un bistrot indiano, sottovalutando il rivale.

I segreti di Osage County, ore 21:20 su Rai 3



Meryl Streep e Julia Roberts in un film drammatico, in cui una famiglia manifesterà tutti i suoi segreti.

Due settimane per innamorarsi, ore 21:20 su Rete 4



Hugh Grant e Sandra Bullock in una commedia. Un’avvocatessa decide di dare le dimissioni dal suo studio ma il capo è innamorato di lei.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni, ore 21:20 su Canale 5



Drama ambientato in un hotel di inizio secolo in cui si alternano amori, tragedia e divertimento.

La fidanzata di papà, ore 21:20 su Italia 1



Massimo Boldi e Simona Ventura in una commedia. Un vedovo decide di frequentare una direttrice di hotel.

The Royals Revealed – I segreti della corona, ore 21:15 su La7



Serie di documentari nei quali si fa luce sui segreti e le controversie dei reali d’Inghilterra.

Due cuori e una provetta, ore 21:30 su TV8



Jennifer Aniston e Jason Bateman in una commedia. Una donna rimane incinta tramite inseminazione artificiale ma le provette vengono scambiate.

Supernanny, ore 21:25 su Nove



L’educatrice Lucia Rizzi protagonista del format volto a risolvere delicate situazioni familiari.