Dune, nuovo teaser trailer dal Giappone: scene inedite

Dune, il commento del regista Denis Villeneuve

Denis Villeneuve, nato in Québec nel 1967, è uno dei registi contemporanei più importanti del panorama cinematografico internazionale. Nominato agli Oscar per Blade Runner 2049, Arrival, Sicario, Prisoners e Incendies, Villeneuve ha curato la regia e la sceneggiatura di Dune, quest’ultima ideata insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth e ispirata al romanzo omonimo di Frank Herbert.

L’uscita del film, inizialmente prevista per il 2020, è stata poi spostata al 2021 a causa della pandemia in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Il regista Denis Villeneuve ha aspramente criticato la scelta della Warner Bros dichiarando, in un’intervista per Variety, di aver scoperto tutto dai giornali e aggiungendo: “La Warner Bros non ha nessun rispetto per il mio lavoro e per il cinema, tantomeno per gli spettatori, ma pensa solo alla sua sopravvivenza e alle quotazioni in borsa. Per questi motivi ha scelto di sacrificare i film previsti per il 2021 e di salvare HBO Max, un servizio fino ad ora risultato fallimentare.”

Infine, ha sottolineato: “La Warner Bros potrebbe aver ucciso Dune. John Stankey ha annunciato che i buoi sono scappati, ma la verità è che sono stati portati al macello.”