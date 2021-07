The Kissing Booth 3, il trailer della pellicola Netflix

Il capitolo finale della trilogia distribuita da Netflix arriverà l' 11 Agosto , nel cuore delle vacanze, sulla piattaforma di streaming. Visibile anche su Sky Q e NOW. Diffuso il trailer ufficiale in italiano, quasi tre minuti di anteprima per assaporare le atmosfere del film e avanzare ipotesi sulla conclusione delle vicende che coinvolgono i tre protagonisti.

La pellicola segue “The Kissing Booth 2” uscito nel 2020, gli ultimi due film sono stati prodotti insieme quindi era scontato che la saga fosse una trilogia. Il primo “The Kissing Booth” era uscito nel 2018 come commedia romantica ed ha riscosso molto successo tra il pubblico degli appassionati di teen movie. Nel secondo capitolo nel cast erano stati inseriti nuovi personaggi a rimpolpare il triangolo di amore e amicizia tra i protagonisti: Chloe (l'attrice Maisie Richardson-Sellers) e Marco (l'attore Taylor Zakhar Perez). Nel cast dei precedenti film anche gli attori Molly Ringwald, Stephen Jennings e Meganne Young.

Il fenomeno web “The Kissing Booth”

La scorsa estate l'attrice protagonista Joey King, ospite del “The Today Show”, aveva commentato l'entusiasmo dei fan a proposito del sequel della saga che all'epoca non era stato ancora ufficializzato. La fortuna di “The Kissing Booth” è legata infatti alla fanbase del prodotto che è cresciuta naturalmente online. La rete, peraltro, è il luogo dove è iniziata la storia di successo di Beth Reekles, scrittrice americana classe 1995, autrice della storia pubblicata tra le pagine della piattaforma di Wattpad nel 2014, diventata presto un fenomeno tra gli utenti, specie i più giovani, fino all'assegnazione del premio Wattys come storia più amata del web. Successivamente le vicende di Elle, Lee e Noah sono state racchiuse in una serie di libri fisici, editi in Italia per De Agostini, fino al naturale approdo sullo schermo con prodotti cinematografici veicolati dalla nota piattaforma di streaming.