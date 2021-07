Encanto, , pubblicato il trailer e il poster del film Disney

Il potere magico della Disney consiste esattamente in questo: trasportare adulti e bambini lontano con l'immaginazione attraverso la forza di una sola immagine. È bastato un poster, questa volta, a scatenare gli appassionati del genere: “Encanto”, il nuovo film di animazione targato Walt Disney Studios, comincia a prendere forma e le aspettative non sono state deluse nemmeno questa volta. Sui profili social ufficiali lo studio dà il benvenuto ai fan nel nuovo magico mondo del film e questa volta lo fa nella lingua del paese in cui è ambientata la storia: “Bienvenidos”, scrivono, e annunciano l'arrivo del trailer .

approfondimento

Luca, il film Disney: omaggio all'Italia e inno all'amicizia

Co-regista di “Encanto” anche Charise Castro Smith che ha lavorato alla serie diventata di culto “The Hunting of Hill House”. Il film racconta la storia della famiglia Madrigal, composta da membri dotati di poteri magici straordinari. Tutta la città di Encanto, incastonata tra le montagne della Colombia, lo è: si tratta di un posto circondato da forze incantate. Protagonista dell'avventura la giovane Mirabel, a quanto pare l'unica che non ha poteri ma anche la sola in grado di salvare la famiglia e la città da una minaccia che mette in pericolo la sopravvivenza e l'armonia della comunità. A testimonianza che da persone ordinarie può venire fuori una volontà eccezionale. Si annuncia imperdibile l'ultimo lavoro Disney e il poster appena pubblicato in rete conferma le aspettative. Una porta si schiude su uno scenario incantato e dei curiosi animaletti tropicali sono pronti a sbirciare. Lo slogan in italiano recita: “Una Casa Magica. Una Famiglia Magica”.