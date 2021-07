Beckett, il trailer del film con John David Washington

Beckett aprirà, mercoledì 4 agosto, la 74esima edizione del prestigioso Locarno Film Festival ed è stato celebrato come un film d’azione dove “nulla è come sembra”. Il trailer ufficiale, disponibile sul canale ufficiale Netflix Italia su YouTube, è una perfetta sintesi di quello che si prospetta come un lavoro davvero interessante.

Beckett, la sinossi

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO

Ecco la trama dell’action movie diretto da Ferdinando Cito Filomarino:

Beckett (John David Washington), è un turista americano in vacanza in Grecia con la sua ragazza, Alicia. In seguito a un terribile incidente stradale, in cui entrambi restano coinvolti, Beckett si ritrova al centro di una pericolosa caccia all’uomo, senza capirne i reali motivi.

Così, il giovane americano è costretto a fuggire per non essere ucciso e cerca di raggiungere l’Ambasciata Americana in Grecia, per potersi difendere da una terribile accusa. Mentre la polizia cerca di incalzarlo, la situazione politica diventa sempre più fragile e il complotto in cui sembra essere intrappolato si fa ancora più fitto.

Beckett, il cast

La sceneggiatura del lungometraggio è ad opera di Kevin Rice, al suo debutto, di Luca Guadagnino, di Marco Morabito, di Gabriele Moratti e di Francesco Melzi d’Eril.

Nel cast artistico, oltre al personaggio principale interpretato da John David Washington, compaiono anche Alicia Vikander, nel ruolo della fidanzata di Beckett, ovvero April, Boyd Holbrook, nei panni di Tynan, Vicky Krieps, che presta il volto a Lena e infine Panos Koronis nel ruolo di Xenakis.

Il film è prodotto da Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi d’Eril, Gabriele Moratti, mentre i produttori esecutivi sono: Lisa Muskat, Rodrigo Teixeira, Alan Terpins, Antonio Miyakawa, Federico Marchetti, Daniele Sirtori, Alessandro Melzi d’Eril, Marco Colombo e Giovanni Corrado.

La direzione della fotografia è stata affidata a Sayombhu Mukdeeprom, il montaggio è ad opera di Walter Fasano, le musiche sono di Ryuichi Sakamoto, i costumi di scena di Giulia Piersanti e, per concludere, le scenografie appartengono a Elliott Hostetter.