Havoc, il cast del film di Gareth Evans con Tom Hardy

Nuovo titolo per il catalogo Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. Tom Hardy sarà il protagonista, affiancato da Forest Whitaker

Nuovo film all’orizzonte per Tom Hardy. Una pellicola che andrà ad arricchire il catalogo Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW . Il titolo è “Havoc”, un thriller d’azione che sarà diretto da Gareth Evans.

Non vi sono particolari informazioni a riguardo. La lavorazione ha però avuto inizio, al punto da delineare il cast principale. “Variety” ha diffuso i nomi degli attori e attrici coinvolti in esclusiva. Ecco, dunque, chi affiancherà il protagonista Tom Hardy e Forest Whitaker , altro celebre attore già annunciato nelle prime fasi della produzione della pellicola.

Havoc, trama e cast

Ecco il cast principale completo di “Havoc”:

Tom Hardy

Forest Whitaker

Timothy Olyphant

Justin Cornwell

Jessie Mei Li

Yeo Yann Yann

Ruoli secondari, invece, per i seguenti attori:

Quelin Sepulveda

Luis Guzmán

Sunny Pang

Michelle Waterson

Gareth Evans sarà coinvolto non soltanto come regista ma anche come sceneggiatore e produttore. Quest’ultimo ruolo vedrà impegnata anche la One More One Productions, la Severn Screen di Tom Hardy ed Ed Talfan e la XYZ Films di Aram Tertzakian.

Di cosa parla “Havoc”? Per il momento vi sono alcuni dettagli ma, considerando come la fase di produzione sia ancora agli inizi, qualcosa potrebbe decisamente cambiare. La storia ha inizio con un accordo su un carico di droga finito male. Occhi puntati su un detective dalla vita distrutta. È un po’ malandato e si ritrova a dover fare un favore a un politico. Sarà costretto a farsi largo all’interno della malavita per salvare un giovane ragazzo perduto. Al tempo stesso, però, sarà in grado di svelare una profonda rete di corruzione e cospirazione che avvolge e soffoca la città.

Nuovi progetti per Tom Hardy

Tom Hardy è uno degli attori più apprezzati di Hollywood. Fan e critica lo hanno adorato tanto al cinema quanto in televisione, da “Mad Max: Fury Road” a “Peaky Blinders”, soltanto per citare due dei lavori più noti.

Il prossimo futuro lo vedrà alquanto impegnato. Si parla di lui per il post Daniel Craig nei panni di James Bond. La lista di papabili 007 è però, come sempre, alquanto lunga. È possibile attendersi un annuncio, in una direzione o nell’altra, dopo l’uscita di “No Time To Die”, che segnerà il definitivo addio al franchise di Craig, pronto per una nuova saga: “A cena con delitto”.

Non ci sarà spazio per lui in “Furiosa”, prequel di “Mad Max”, così come per Charlize Theron. Lui, però, farà di sicuro ritorno in “Mad Max: The Wasteland”, sequel della nuova saga di George Miller, che punta a portare al cinema tre film (prequel compreso) dopo l’acclamato “Mad Max”.

A settembre 2021, infine, arriverà al cinema “Venom – La furia di Carnage”. Si tratta del sequel della pellicola che ha visto Hardy fare il proprio esordio nel mondo dei supereroi. Per il momento il suo personaggio non è stato inserito nel MCU, ma non è da escludere che nel prossimo futuro possa incrociare lo Spider-Man di Tom Holland. Si vocifera, infatti, di un progetto dedicato ai “Sinistri Sei”.