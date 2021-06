Guardiani della Galassia Vol. 3, Karen Gillan nei panni di Nebula

“Guardiani della Galassia 3” si farà attendere non poco. I fan delle pellicole dirette da James Gunn dovranno armarsi di pazienza, dal momento che l’avvio delle riprese non è in programma per un bel po’ di tempo. La data d’uscita è infatti fissata per il 23 maggio 2023.

Sul web è però comparsa qualche fotografia di Karen Gillan, che sembra già pronta per tornare sul set. L’attrice si è infatti sottoposta a una lunga sessione di trucco, posando per i calchi del viso che serviranno per mettere a punto l’estetica di Nebula.