Global Pride, Sky Cinema celebra l’orgoglio LGBT

Siamo nel 1969, esattamente tra la notte del 27 e 28 giugno. Siamo in un bar gay al Greenwich Village di New York, uno dei quartieri più celebri della città e più frequentati dalla comunità omossessuale. All’apparenza tutto sembra tranquillo, quando l’irruzione della Polizia interrompe quella che sembrava una serata come un’altra. Non è la prima volta che le forze dell’ordine irrompono in questo modo con l’accusa di “indecenza”. Ma questa volta i presenti decidono di non subire più. E si ribellano. Quella notte nascono "i moti di Stonewall": giornate caratterizzate da fiumi di persone a manifestare per difendere il diritto di essere e di amare chiunque si voglia. E gli appuntamenti, da quel giorno, si sono moltiplicati ovunque

approfondimento

Pride month 2021, tornano le feste in città: il calendario degli event

Per ricordare quella fatidica data anche Sky Cinema Due si unisce al coro di sensibilizzazione che celebra l’orgoglio LGBT con una maratona composta da 11 film. L’appuntamento e su Sky Cinema Due, domenica 27 giugno con una maratona a partire dalle 7.25 del mattino. La collezione LGBT+ è già disponibile on demand.

Questi i titoli in onda domenica 27 giugno: il commovente racconto di formazione di un giovane afroamericano omosessuale MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA, premiato con 3 Oscar® e un Golden Globe; RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME, la pellicola sull’identità sessuale premiata per la miglior sceneggiatura a Cannes; la commedia fuori dagli schemi KINKY BOOTS – DECISAMENTE DIVERSI in cui Joel Edgerton è il titolare di una ditta di calzature che inizia a produrre scarpe per drag queen; la commedia di Ferzan Ozpetek MINE VAGANTI con Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi nei panni due fratelli che intendono dichiarare la propria omosessualità alla famiglia; COLETTE, il ritratto sulla scrittrice bisessuale Gabrielle Sidonie, interpretata da Keira Knightley; la commedia LE RAGAZZE DEL PANDORA’S BOX con Jackie Weaver e Lucy Liu nel mondo delle drag queen; il biopic diretto da Gus Van Sant e premiato con 2 Oscar® MILK con Sean Penn nei panni del primo omosessuale ad essere eletto a una carica politica negli USA; il pluripremiato (3 Oscar®, 4 Golden Globe e Leone d’oro) melodramma diretto da Ang Lee I SEGRETI DI BROKEBACK MOUNTAIN (ore 21.15) con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal nei panni di due cowboy che s’innamorano nel Wyoming degli anni 60; il capolavoro di Pedro Almodóvar, premiato per la miglior regia a Cannes e con l’Oscar® e il Golden Globe per il miglior film straniero, TUTTO SU MIA MADRE in cui una donna scopre che il padre di suo figlio ha cambiato sesso; interpreta la pellicola sui rapporti affettivi diretta e interpretata da Xavier Dolan MATTHIAS ET MAXIME; e l’irriverente commedia A WONG FOO, GRAZIE DI TUTTO! JULIE NEWMAR, in cui Wesley Snipes, Patrick Swayze e John Leguizamo sono tre drag queen che sconvolgono la vita di un retrogrado paesino del Nebraska.



I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come NON TI PRESENTO I MIEI, in cui Mackenzie Davis deve trovare il coraggio di fare coming out e presentare la sua fidanzata Kristen Stewart alla famiglia e SAI CHE C’È DI NUOVO, con Madonna che rimane incinta del suo miglior amico, gay.