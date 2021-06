The Idea Of You, Anne Hathaway protagonista del film

Stando a quanto riportato da Deadline, Anne Hathaway, classe 1982, prenderà parte alla pellicola interpretando Sophie Condividi:

Nuovo impegno lavorativo all’orizzonte per una delle attrici più celebri e amate del mondo dorato di Hollywood. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva dettagli e informazioni riguardanti il film che vedrà protagonista Anne Hathaway (FOTO).

The Idea Of You, la produzione approfondimento Locked Down, è uscito oggi il film con Anne Hathaway: dove vederlo Amazon Studios e Welle Entertainment hanno iniziato i lavori per portare sullo schermo The Idea Of You di Robinne Lee, la cui sceneggiatura sarà affidata a Jennifer Westfeldt. Poco fa il magazine Deadline ha riportato in esclusiva la notizia dell’avvio della produzione della pellicola che potrà contare sulla presenza di Anne Hathaway, classe 1982.

The Idea Of You, la sinossi approfondimento 'Solos', Morgan Freeman, Helen Mirren e Anne Hathaway in una serie tv Parallelamente, Deadline ha parlato anche della trama del film che ruoterà intorno alla protagonista Sophie, una madre di quarant’anni divorziata. La sinossi parte dalla decisione del marito Dan di lasciare la moglie per una donna più giovane cancellando anche un viaggio al Coachella in compagnia della figlia quindicenne, a Sophie non resterà che raccogliere i pezzi, armarsi di coraggio e partire per affrontare folla e caldo. La decisione della donna la porterà a fare un nuovo incontro, ovvero Hayes Campbell, ragazzo ventiquattrenne della celebre boy band August Moon.