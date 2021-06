“Raffaello. Il giovane prodigio”. La Grande Arte torna al cinema

Il docu-film si propone di raccontare Raffaello Sanzio a partire dai suoi straordinari ritratti femminili. Diretto da Massimo Ferrari e prodotto da Sky, si avvale della professionalità di Valeria Golino come voce narrante e noi l’abbiamo incontrata per saperne di più... Condividi:

L’intervista Un grande sorriso, occhi brillanti, senza trucco, una bellezza acqua e sapone: Valeria Golino radiosa ci confida che non è usuale per lei prestare la voce, sottolinea come la cosa le faccia ancor più piacere visto la qualità del lavoro anche perché spesso, ci dice, “tutti noi italiani pur essendo intrisi di arte fin dalla nascita diamo per scontate tante cose. Ci sembra di conoscerle perché fanno parte del nostro bagaglio però poi di pittori come Raffaello, molto raccontati, tra i più noti al mondo, non ne conosciamo gli aspetti più interessanti e vedere certi lavori non è solo informativo ma è ispirante”.

Le donne e Raffaello Sanzio approfondimento "Fortuna" la fiaba nera con Valeria Golino. Dalla cronaca al cinema “Sono stata felicemente sorpresa” continua Valeria: “quando ho visto che il punto di vista di questo documentario non era quello convenzionale, quello più classico, ma che fosse spostato un po' più in modo obliquo e quindi più interessante e che si parlasse di come e in che modo le donne hanno influenzato l’arte di Raffaello. Il docufilm parla di come le ha dipinte, come il suo sguardo rendeva queste donne, certo donne della loro epoca però donne che potrebbero esistere oggi perché hanno un modo di porsi, un modo di guardare che sembriamo noi oggi. C’è una complessità, è come se lui andasse oltre la convenzione del ritratto dell’epoca per raccontare qualcosa di più profondo dell’anima di queste persone”. Appassionata, entusiasta prima di salutarci conclude: “Nel caso di questo documentario come di tanti film che sono stati pensati per il cinema, vederli e sentirli sul grande schermo è un’altra storia!” Ride e aggiunge: “perfino forse la mia voce riuscirete a sopportare”…