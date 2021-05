"Fortuna" la fiaba nera con Valeria Golino. Dalla cronaca al cinema.

Fortuna si chiama in realtà Nancy e non è una "principessa" venuta da un altro pianeta. Come crede. E' una bambina che si è chiusa, da qualche tempo, in un silenzio che nasconde l'inenarrabile. Con i toni che sfiorano la fiaba nera o la fantascienza il regista Nicolangelo Gelormini prende spunto da un fatto di cronaca, per parlare di pedofilia, attraverso l'arte cinematografica. In sala dal 27 maggio con “Fortuna”.

La trama del FILM

Nancy è una bambina timida che vive con i genitori in un palazzone incastonato come un meteorite in una periferia come tante, con tutte le sue contraddizioni e contrasti. Chiusa da qualche tempo in un silenzio inaspettato per chi le sta intorno, viene portata dalla madre da Gina, una psicologa che si rivelerà distratta e scostante. La bambina sembra non riconoscersi più nel nome con cui gli adulti la chiamano e sente di non appartenere a ciò che la circonda: come in una favola a cui a volte stenta a credere, pensa di essere una principessa in attesa di tornare sul suo pianeta nello spazio. Sono Anna e Nicola, i suoi amici del cuore con cui condivide lunghe giornate di giochi, a chiamarla Fortuna. Ed è solo con loro che condivide anche un segreto molto difficile da raccontare.