Covid, stop alle riprese de La sirenetta in Sardegna per focolaio

A causa di un focolaio di Covid-19, sono state temporaneamente interrotte le riprese del film La sirenetta , che in questi giorni aveva come set le coste del nord della Sardegna. Il remake in versione live action della pellicola di animazione Disney del 1989, anch'esso prodotto da Walt Disney, ha battuto i primi ciak sull'isola, girando a macchia di leopardo in diverse location sarde, da Castelsardo a Capo Testa passando per Golfo Aranci. Secondo i dati diffusi dall'Ats Sardegna e dal Comune di Trinità d'Agultu (quest'ultima è la località dove attualmente alloggia la troupe), il virus ha contagiato 15 persone nel suddetto paese. Di queste, 12 lavorano sul set de La sirenetta. Un operatore tecnico è stato ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, in condizioni che sembrerebbero non gravi e stabili. Tuttavia il paziente va tenuto sotto osservazione. La situazione è monitorata dalle autorità sanitarie e nel Comune di Trinità d'Agultu sono già stati effettuati circa 70 tamponi tra i contatti delle persone contagiate. Dagli esiti dei test, sembrerebbero non esserci ulteriori casi positivi nella zona.

La preoccupazione



La sospensione delle riprese è momentanea ed è stata decisa mentre la produzione si trovava a Cala Moresca, nel territorio di Golfo Aranci.

Una notizia che crea preoccupazione e che ha spinto nei giorni scorsi il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, a scrivere su Facebook che il suo è un paese covid free, per fare mantenere la calma, dato che il 10 giugno (data in cui il post di Mulas è stato pubblicato sulla bacheca della sua pagina) la notizia non era stata confermata dall'Autorità Sanitaria, come affermato dal sindaco.



Il 10 giugno Mario Mulas ha scritto sulla sua bacheca di Facebook la seguente comunicazione: "Apprendo da un organo di informazione online della presunta esistenza di alcuni casi di positività all'interno del set cinematografico allestito nel nostro Comune. È doveroso che io precisi quanto segue: la notizia non è confermata dall'Autorità Sanitaria - che ho sentito di persona - quale unico soggetto in possesso dei dati sugli eventuali contagi; la situazione sanitaria in paese è assolutamente sotto controllo e non vi sono casi di positività. Per quanto sopra è necessario tutelare ogni sforzo compiuto nella direzione di affermare il nostro paese come località sicura e la tranquillità di chi sta lavorando ad una produzione internazionale che ci porterà visibilità e prestigio. Come faccio da oltre un anno vi aggiornerò prontamente".