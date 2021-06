Banff Mountain Film Festival 2021, al via da Milano la nona edizione

approfondimento

Coronavirus, 100 film d'avventura gratis online

I film in cartellone sono undici: in The Ghosts Above seguiamo la spedizione di Mark Synnot alla ricerca di una risposta al più grande mistero della storia dell’alpinismo himalayano: chi per primo ha davvero raggiunto la vetta dell’Everest? Il viaggio prosegue sul K2 una delle vette più temute dagli alpinisti di tutto il mondo, con K2 - The Impossible Descent, pellicola che racconta la storica prima discesa in sci compiuta il 22 luglio 2018 dell’alpinista polacco Andrzej Bargiel. In sella a una mountain bike in Ladhak e Bhutan per un modo alternativo di visitare questi paesi in Accomplice: the Passport e Madman Trails of Buthan, esplorando catene montuose alla ricerca di nuove linee che mettono a dura prova la resistenza. In Pathfinder: Life Beyond Fear si coglie la magia di una camminata sospesi su una slackline tesa tra due imponenti montagne alla sola luce dell’aurora boreale: questa è la missione che 6 slackliner tentano in una zona remota della Norvegia settentrionale. Oppure le Alpi Orientali austriache che diventano teatro di un’impresa surreale che vede coinvolti tre freerider e un enorme dirigibile in Zeppelin Skiing, per un’insolita e lunga calata per disegnare candide curve su pendii inviolati.

Qui tutti i film in programma nella 9a edizione del Banff Centre Mountain Film Festival; qui tutte le date del Tour 2021 e le informazioni sui biglietti.