Anica Academy, corsi di formazione sull'audiovisivo

Al via le iscrizioni ai corsi della scuola di formazione nell'audiovisivo fondata da alcuni dei principali player dell'industria come Vision, Netflix e Medusa Film, tra gli altri

Presentata lo scorso ottobre nel corso del MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, Anica Academy è una fondazione senza scopo di lucro creata da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution, raccolti intorno all’obiettivo di formare figure altamente specializzate e di valorizzare i talenti, per rispondere alla crescente richiesta del mercato di profili di elevata competenza.



La scuola nasce con un’attenzione particolare alla diversità, all’inclusione, all’integrazione delle competenze come chiave di accesso a un’industria fondata sul capitale umano e potenziata dalla tecnologia, tra le più competitive nel mercato del lavoro mondiale. In questo modo l’Academy si propone di portare un contributo al processo di innovazione e sviluppo che il nostro Paese ha avviato.

Anica Academy nasce con una forte vocazione internazionale, con l’obiettivo di posizionare l’Italia nel quadro della formazione d’eccellenza sull’audiovisivo e di confermare il ruolo di capofila nella produzione dell’audiovisivo che le viene riconosciuto a livello globale.

La scuola vedrà il coinvolgimento di docenti selezionati fra le figure di maggior rilievo del panorama italiano e una forte partecipazione di professionisti provenienti da tutto il mondo. I corsi si terranno sia in lingua italiana che inglese.

I corsi 2021/2022

A gennaio 2022 inizierà Script in progress - Sviluppare e proporre idee originali per il cinema, workshop della durata di 3 mesi, dedicato alla scrittura per il cinema e indirizzato a giovani sceneggiatori che vogliono acquisire e affinare gli strumenti tecnici e comunicativi per sviluppare un concept e portarlo fino al pitch ai produttori. Prossimamente saranno comunicate tutte le informazioni necessarie per iscriversi.