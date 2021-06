Sky Cinema Collection – Heroes: è l'ora degli eroi!

Da sabato 12 a venerdì 25 giugno il canale 303 celebra i più amati personaggi di cinema, fumetti e videogiochi, con numerosi cult e successi recenti e le prime tv di Wonder Woman 1984 e Max Steel Condividi:

In periodi di difficoltà, così come in tempo di pace, c’è sempre bisogno di eroi. Per combattere le ingiustizie. Per proteggere i più deboli. O anche, più semplicemente, per dare il buon esempio.

Per celebrare gli eroi di cinema, fumetti e videogiochi, da sabato 12 a venerdì 25 giugno il canale 303 di Sky indossa calzamaglia, mantello e mascherina e si trasforma in Sky Cinema Collection – Heroes.

approfondimento I migliori film su Batman In programmazione ci sono oltre sessanta titoli, fra successi recenti e veri e propri cult dedicati agli eroi più amati (sia super che “standard”). Due le prime visioni: quelle di Wonder Woman 1984, secondo “solo movie” dedicato all’eroina DC Comics interpretata da Gal Gadot, in programma per lunedì 14, e di Max Steel, adattamento su grande schermo della popolare serie di action figure che andrà in onda giovedì 17 giugno.

Tra le tante saghe cinematografiche che avranno spazio su Sky Cinema Collection – Heroes, risalta quella dell’Uomo Pipistrello, con i due film diretti da tim Burton (Batman e Batman – Il ritorno), i due di Joel Schumacher (Batman Forever e Batman & Robin) e la Trilogia del Cavaliere Oscuro con Christopher Nolan alla regia.

approfondimento Justice League Snyder’s Cut, la recensione del film Sempre in casa DC Comics, ecco l’inedita versione originale di Justice League a opera di Zack Snyder (nota non a caso come Zack Snyder’s Justice League), che nei mesi passati ha tenuto con il fiato sospeso i fan di supereroi di tutto il mondo, e il pirotecnico Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, con Margot Robbie.

Ma non parliamo solo di eroi dotati di superpoteri: in campo scende anche un personaggio decisamente umano, eppure straordinario come Indiana Jones, l’intrepido avventuriero incarnato da Harrison Ford, qui protagonista di tutti e quattro i film finora usciti della saga creata da George Lucas e Steven Spielberg. Gli fa da contraltare al femminile la Lara Croft interpretata da Angelina Jolie nei primi due film tratti dal videogioco Tomb Raider.