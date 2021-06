Ron’s Gone Wrong, il trailer del film di 20th Century Studios

Una nuova tenera e incredibile storia arriverà sugli schermi in autunno: “Ron's Gone Wrong”, il nuovo film animato che vede nel cast vocale la presenza di Zach Galifianakis, Jack Dylan Graze, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney e Kylie Cantrall, sarà nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre .

Questi non è però come gli altri robot, funziona diversamente. Insieme, i due compiranno un magnifico viaggio all'insegna della crescita e della condivisione, in cui troveranno nuovi originali modi per interagire e solidificare il loro legame.

“Ron's Gone Wrong” è un lungometraggio d'animazione, il primo realizzato da Locksmith Animation, studio inglese. Il film racconta la storia del legame che si sviluppa tra Barney, un ragazzino che va alle scuole medie e ha qualche difficoltà a socializzare, e Ron, un robot di ultima generazione programmato per diventare il suo migliore amico .

Le immagini del trailer anticipano una storia che viaggia sul registro comico, toccando corde emotive che hanno reso questo genere perfetto per i bambini, ma molto amato anche dal pubblico adulto. La pellicola indaga in maniera divertente la tematica della difficoltà nel fare amicizia tra i più piccoli, incrociando l'argomento con quello molto dibattuto dell'uso della tecnologia. Un tema decisamente caldo durante la pandemia di Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), con bambini ed adolescenti in casa con social media e pc come unico mezzo per mantenere il contatto con gli altri.

Il film è diretto dalla fondatrice dello studio, Sarah Smith, e da Jean-Phillippe Vine, veterano della Pixar che ha lavorato a “Cars 3”. Co-regista del progetto Octavio Rodriguez, che ha lavorato a “Coco” e “Gli Incredibili 2”. Smith ha scritto anche la sceneggiatura avvalendosi della collaborazione di Peter Baynham, scrittore di titoli come “Borat” e “Arthur Christmas” uscito in Italia col titolo “Il figlio di Babbo Natale”.



Il cast vocale originale della pellicola e quello italiano

A dare la voce al protagonista Barney è il giovanissimo attore Jack Dylan Grazer, nel cast di “It” e “We Are Who We Are”; Ron sarà invece doppiato dal comico Zach Galifanakis, star di “Una notte da leoni” e “Parto col folle”.

Tra gli altri componenti del cast di voci originale, Ed Helms (“The Office”) e Olivia Colman (“The Crown”). In Italia “Ron's Gone Wrong” arriverà a ottobre col titolo “Ron - Un amico fuori programma”. Nel cast italiano di voci, il piccolo robot sarà doppiato da Pasquale “Lillo” Petrolo, una partecipazione che corona una stagione straordinaria per il comico, volto di spicco di “LOL”.