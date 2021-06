Ron - Un amico fuori programma, il trailer e il poster del film

Lillo è la voce di Ron-Un amico fuori programma

Lillo Petrolo in arte Lillo, frequenta la tv, il cinema e il doppiaggio, passando dai fumetti, dalla radio e dal teatro, suona e canta principalmente rock. E molto spesso, oltre che interprete, è anche autore di testi e sceneggiature. Ha ricevuto diversi premi, e tra i più importanti, il Premio Speciale Nino Manfredi ai Nastri d'Argento 2015 per la Commedia, il Premio Speciale Nastri d'Argento come attore non protagonista per il film "La Grande Bellezza", il Premio Flaiano ed il Premio della Satira per la Radio con la trasmissione "610 - SEIUNOZERO" (in onda dal 2003 sull'emittente nazionale RAI RADIO2), il Premio Flaiano per il ruolo di protagonista per il Musical, nella versione italiana di "School of Rock" di A. Lloyd Webber. Reduce dal successo di "LOL - Chi ride è fuori", sta per iniziare le riprese del suo secondo film, di cui è anche coautore.